Защитник «Спартака» Бабич перенес операцию на колене после разрыва «крестов»

Срджан Бабич перенес операцию на колене.

Напомним, защитник красно-белых повредил колено во время матча с «Ростовом» в 12-м туре Мир РПЛ (1:1) и был заменен на 10-й минуте. У него был диагностирован разрыв передней крестообразной связки

Московский клуб сообщил, что сербскому футболисту успешно провели операцию на коленном суставе.

В текущем сезоне Мир РПЛ Бабич провел 10 игр. Подробную статистику игрока можно найти здесь

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал «Спартака»
