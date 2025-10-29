Защитник «Спартака» Бабич перенес операцию на колене после разрыва «крестов»
Срджан Бабич перенес операцию на колене.
Напомним, защитник красно-белых повредил колено во время матча с «Ростовом» в 12-м туре Мир РПЛ (1:1) и был заменен на 10-й минуте. У него был диагностирован разрыв передней крестообразной связки.
Московский клуб сообщил, что сербскому футболисту успешно провели операцию на коленном суставе.
В текущем сезоне Мир РПЛ Бабич провел 10 игр. Подробную статистику игрока можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал «Спартака»
