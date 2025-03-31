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Джокович не смог выиграть 100-й титул

Новак Джокович проиграл в финале «Мастерса» в Майами 19-летнему Якубу Меньшику.

Матч завершился со счетом 7:6(4), 7:6(4) в пользу Меньшика.

Серб не смог выиграть 100-й титул в карьере. Он уступил второй финал «Мастерса» подряд – в прошлом году в Шанхае он проиграл Яннику Синнеру (6:7(4), 3:6). Вообще с июля 2024-го он выиграл только один финал из трех – на Олимпиаде в Париже.

Джокович второй раз в карьере проиграл в Майами после выхода в четвертьфинал, его баланс – 21:2. До этого его единственным поражением был финал в 2009-м, где он уступил Энди Маррею (2:6, 5:7).

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
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