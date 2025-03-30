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❄️ Чемпионат России. Халили выиграла масс-старт, Егорова – 2-я, Казакевич – 3-я

Анастасия Халили выиграла масс-старт на чемпионате России.

Биатлонная гонка пройдет 30 марта в Ханты-Мансийске.

Альфа-Банк Чемпионат России по биатлону

Ханты-Мансийск

Масс-старт, женщины

1. Анастасия Халили – 41.45,0 (3)

2. Анастасия Егорова – 29,4 (3)

3. Ирина Казакевич – 39,2 (4)

4. Виктория Сливко – 48,1 (4)

5. Елизавета Каплина – 57,4 (3)

6. Наталия Шевченко – 1.00,2 (2)

7. Тамара Дербушева – 1.28,4 (3)

8. Светлана Миронова – 1.33,6 (4)

9. Анастасия Шевченко – 1.39,4 (3)

10. Анастасия Гришина – 1.49,4 (2)

11. Кристина Резцова – 1.57,8 (5)

12. Виктория Метеля – 2.02,9 (5)

13. Инна Терещенко – 2.03, 0 (4)

14. Екатерина Мошкова – 2.12,2 (4)

15. Владислава Гаврилова – 2.16,9 (3)

16. Ульяна Нигматуллина – 2.30,6 (3)

17. Анна Сола (Беларусь) – 2.40,1 (7)

18. Ирина Шаклеина (Беларусь) – 2.45,0 (6)...

21. Динара Смольская (Беларусь) – 3.13,1 (7)

22. Анна Грухвина – 3.21,1 (5)

23. Любовь Калинина – 3.32,3 (3)

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
logoАнастасия Халили (Гореева)
результаты
Елизавета Каплина
logoИрина Казакевич
масс-старт (жен)
Виктория Метеля
logoВиктория Сливко
logoАнна Сола
logoКристина Резцова
logoНаталия Шевченко (Мекрюкова)
logoСветлана Миронова
logoДинара Смольская (Алимбекова)
Полина Плюснина
logoЕкатерина Мошкова
чемпионат России
logoАнастасия Шевченко
Тамара Дербушева (Воронина)
Любовь Калинина
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