❄️ Чемпионат России. Халили выиграла масс-старт, Егорова – 2-я, Казакевич – 3-я
Биатлонная гонка пройдет 30 марта в Ханты-Мансийске.
Альфа-Банк Чемпионат России по биатлону
Ханты-Мансийск
Масс-старт, женщины
1. Анастасия Халили – 41.45,0 (3)
2. Анастасия Егорова – 29,4 (3)
3. Ирина Казакевич – 39,2 (4)
4. Виктория Сливко – 48,1 (4)
5. Елизавета Каплина – 57,4 (3)
6. Наталия Шевченко – 1.00,2 (2)
7. Тамара Дербушева – 1.28,4 (3)
8. Светлана Миронова – 1.33,6 (4)
9. Анастасия Шевченко – 1.39,4 (3)
10. Анастасия Гришина – 1.49,4 (2)
11. Кристина Резцова – 1.57,8 (5)
12. Виктория Метеля – 2.02,9 (5)
13. Инна Терещенко – 2.03, 0 (4)
14. Екатерина Мошкова – 2.12,2 (4)
15. Владислава Гаврилова – 2.16,9 (3)
16. Ульяна Нигматуллина – 2.30,6 (3)
17. Анна Сола (Беларусь) – 2.40,1 (7)
18. Ирина Шаклеина (Беларусь) – 2.45,0 (6)...
21. Динара Смольская (Беларусь) – 3.13,1 (7)
22. Анна Грухвина – 3.21,1 (5)
23. Любовь Калинина – 3.32,3 (3)
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий