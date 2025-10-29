  • Спортс
14

Сергей Ташуев: «Объедини сейчас сборные России, Украины и Грузии с Хвичей – боролись бы за самые высокие места. Могли бы до полуфинала ЧМ дойти, как в 1966-м»

Сергей Ташуев считает, что объединенная сборная стран бывшего СССР была бы успешна.

«Объедини сейчас сборные России, Украины и Грузии с Хвичей – могли бы бороться за самые высокие места. У Армении есть хорошие футболисты тоже.

Могли бы до полуфинала чемпионата мира дойти, как в 1966 году», – сказал бывший тренер клубов Мир РПЛ.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Советский спорт»
