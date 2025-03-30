«Факел» объявил об отставке Пятибратова: «Дмитрий Анатольевич по собственному желанию ушел с поста главного тренера. Спасибо за работу, удачи»
Клуб из Воронежа сегодня на выезде потерпел крупное поражение от «Краснодара» (0:5) в 22-м туре Мир РПЛ.
«Дмитрий Пятибратов по собственному желанию подал в отставку с поста главного тренера «Факела». Он объявил команде о своем решении сразу после игры.
Спасибо за работу, Дмитрий Анатольевич! Желаем удачи в дальнейшей карьере», – говорится в заявлении клуба.
Ранее сообщалось, что главным тренером «Факела» может быть назначен Алексей Ребко из дубля.
«Факел» не выигрывает в Премьер-лиге десять матчей подряд, потерпел пять сухих поражений к ряду и идет на 15-м месте, в зоне вылета.
Пятибратов во второй раз стал главным тренером «Факела» в августе 2024 года. В 23 матчах команда одержала лишь 3 победы, 13 раз проиграла и 7 раз сыграла вничью. Разница голов – 12:34.
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