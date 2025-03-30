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❄️ Чемпионат России. Смольский победил в масс-старте, Серохвостов – 2-й, Мухамедзянов – 3-й

Белорус Антон Смольский выиграл масс-старт на чемпионате России.

Биатлонная гонка прошла 30 марта в Ханты-Мансийске.

Альфа-Банк Чемпионат России по биатлону

Ханты-Мансийск

Масс-старт, мужчины

1. Антон Смольский (Беларусь) – 42.57,0 (3)

2. Даниил Серохвостов – 12,2 (3)

3. Ильназ Мухамедзянов – 24,3 (2)

4. Эдуард Латыпов – 50,3 (2)

5. Карим Халили – 55,5 (5)

6. Дмитрий Лазовский – 59,6 (3)

7. Никита Поршнев – 1.08,0 (4)

8. Иван Тулатин (Беларусь) – 1.18,0 (4)

9. Евгений Сидоров – 1.18,6 (4)

10. Кирилл Бажин – 1.25,9 (4)

11. Олег Домичек – 1.34,5 (3)

12. Рустам Каюмов – 1.39,7 (4)

13. Вячеслав Малеев – 1.42,2 (5)...

16. Александр Логинов – 2.11,5 (6)...

19. Александр Поварницын – 2.37,3 (6)...

22. Александр Корнев – 3.45,8 (9)

23. Василий Томшин – 3.52,1 (6)... 

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
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Вячеслав Малеев
logoДаниил Серохвостов
logoДмитрий Лазовский
Антон Смольский
Евгений Сидоров
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Александр Корнев
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