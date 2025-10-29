Альбиоль о словах Ямаля про «Реал»: «Это неправильно, но он и сам это понял. Нужно уважать такой клуб и его историю. Ламин подумал, что он среди друзей и что его никто больше не слышит»

Рауль Альбиоль отреагировал на слова Ламина Ямаля про «Реал».

«Барселона » уступила мадридскому клубу со счетом 1:2 в 10-м туре Ла Лиги. Перед игрой вингер каталонского клуба на стриме медиафутбольной лиги Kings League заявил, что мадридцы «жульничают и жалуются ».

«Честно говоря, это немного напомнило мне наше время, особенно концовка матча, когда произошла та потасовка.

Его немного занесло в разговоре с Ибаи и Пике , он подумал, что он среди друзей и что его никто больше не слышит. Эта новость облетела весь мир. [Его слова] не очень хороши, потому что нужно уважать такой клуб, как «Реал Мадрид », и всю его историю.

Он не должен так говорить. Все следят за тем, что он делает и что говорит. Он очень молод, ему нужно учиться, и это нормально, что он может допускать ошибки в некоторых заявлениях в определенные моменты своей карьеры, потому что это случается со всеми игроками.

Мы должны оставить его в покое, он 18-летний парень, и это нормально. Ясно, что то, что он сделал на днях, было неправильным, но, я думаю, он и сам это понял», – сказал бывший защитник «Реала», играющий за «Пизу».

«Барса» и Мендеш будут следить за поведением Ямаля вне поля. В клубе считают, что слова вингера о «Реале» подстегнули мадридцев в класико (Diario Sport)

В «Барсе» допускают, что «Реал» организовал «клеветническую кампанию» против Ямаля – потому что опасается его как Месси ранее (Diario Sport)