ЕС снял санкции с Дегтярева, а Эстония – ввела, Петросян пропустит Кубок Первого канала, Саввиди вернется в «Ростов», 40-летний Роналду вызван в сборную Португалии и другие новости

1. Евросоюз исключил министра спорта России Михаила Дегтярева из санкционных списков, а Эстония напротив ввела санкции в качестве ответной меры. Дегтярев назвал новость о снятии санкций неожиданностью , а Дмитрий Губернией считает, что это поможет в восстановлении российского спорта.

2. Аделия Петросян пропустит Кубок Первого канала из-за растяжения. По итогам жеребьевки были сформированы составы соревнований.

3. Иван Саввиди вновь станет владельцем «Ростова» – он получит акции от Арутюнянца и области. Новым тренером команды могут стать Андрей Талалаев и Владимир Федотов. В клубе все слухи категорически опровергают .

4. Криштиану Роналду вызван в сборную Португалии на мартовские матчи – и это в 40 лет! На радостях нападающий забил 928-й гол в карьере и еще сильнее ушел в отрыв в гонке бомбардиров саудовской лиги.

5. ЭСК официально признала ошибочным удаление Вячеслава Якимова в игре с «Зенитом», а также подтвердила правильность красной карточки Вендела.

6. НХЛ. «Колорадо» обыграл «Калгари» (4:2), Ничушкин забил в пустые ворота (16-й гол в сезоне ). «Айлендерс» уступили «Эдмонтону» (1:2 ОТ), Сорокин отразил 33 из 35 бросков, Драйзайтль сделал дубль и вторым в сезоне набрал 100 очков . «Каролина» без Орлова и Свечникова справилась с «Детройтом» – 6-я победа подряд. Все результаты дня – здесь .

7. В КХЛ «Трактор» прервал 12-матчевую победную серию «Авангарда», СКА обыграл «Сочи» – это четвертая победа подряд. Роман Ротенберг сдержал обещание по «сухарю», ведь «за базар нужно отвечать». Все результаты дня – здесь .

8. Клуб «Байкал-Энергия» назвал внезапный уход из Суперлиги по хоккею с мячом «стратегическим шагом» , пообещав вернуться с воспитанниками в составе.

9. НБА. 44 очка Морэнта не помешали «Кливленду» обыграть «Мемфис» (16-я победа подряд), «Хьюстон» разгромил «Даллас», «Денвер» справился с «Лейкерс» и другие результаты .

10. Сергей Иванов обслужит матч «Спартак» – «Зенит» в 21-м туре чемпионата России.

11. Отчисления букмекеров предложили увеличить с 2% до 3% от выручки.

12. Мохамед Салах признан лучшим игроком месяца в АПЛ в 7-й раз, Дэвид Мойес стал лучшим тренером .

13. CAS пожизненно запретил экс-главе IBU Андерсу Бессебергу занимать спортивные должности.

14. Майкл Олисе назван лучшим атакующим футболистом мира на основе статистики.

Цитаты дня

Норвежский журналист Салтведт: «Международному лыжному спорту, возможно, нужна Россия, но Вяльбе точно не нужна»

Семак про РПЛ: «Уровень футболистов падает. Малкома и Клаудиньо нет. Нормально, что разница между клубами не ощущается»

Владимир Плющев: «В СССР за хоккеем следила огромная страна, сейчас КХЛ – затычка между футбольными матчами на ТВ. Надо мечтать о возвращении нашего спорта в советские времена»

Депутат Милонов: «В России нет расизма. У нас чукчи шутят над чукчами, евреи – над евреями. А в Воронеже были быдло-гопники, перепившие пива. Они бы и мне ухали – потому что рыжий»

Ротенберг о Петербурге на 4-м месте в рейтинге хоккейных городов России: «Давайте обратимся в Спортс’’. Они должны сообщить критерии, тогда сможем обсудить»