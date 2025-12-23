  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Галицкий решил, что вратарь на 11-метровых должен полагаться на реакцию». Экс-тренер голкиперов «Краснодара» Климов о главе клуба
1

«Галицкий решил, что вратарь на 11-метровых должен полагаться на реакцию». Экс-тренер голкиперов «Краснодара» Климов о главе клуба

Экс-тренер «Краснодара»: Галицкий считал, что на пенальти нужно реагировать, а не гадать.

Экс-тренер вратарей «Краснодара» Дмитрий Климов рассказал о спорах с владельцем клуба Сергеем Галицким о том, как голкиперы должны отражать пенальти.

— Часто спорил с игроками, тренерами на футбольные темы?

— Не скажу, что мы прямо часто общались, когда я был игроком. С тренерами он чаще спорил — в этом я позже и сам убедился (улыбается). Галицкий такой человек, который ни в чем не любит проигрывать, в том числе в спорах. Переубедить его крайне сложно.

— О чем спорил с вратарями – гадать или реагировать на удар при пенальти?

— Эта вся история с нас и началась. В какой-то момент Сергей Николаевич решил, что вратарь на 11-метровых должен полагаться на реакцию. На эту тему были дискуссии.

Нам говорилось, что нужно делать упор на реакцию, хотя на деле это совсем не просто. Мы думали, как можно еще лучше развить и натренировать реакцию, внедряли какие-то упражнения. 

Кстати, минимум один пенальти в Межконтинентальном кубке Мотя [Сафонов] точно потащил на реакции. 10 лет назад он так на первенстве России два удара взял, — сказал Климов.

Сафонов после 4 взятых пенальти и трофея...47604 голоса
Точно основной в «ПСЖ»Матвей Сафонов
Продолжит играть, но еще не 1-й номерПСЖ
Все равно 2-й номерЛюка Шевалье
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
logoКраснодар
logoМатвей Сафонов
logoСергей Галицкий
logoДмитрий Климов
logoСтанислав Агкацев
logoпремьер-лига Россия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Сергей Чепчугов: «Сафонов разжег сердца верующих в него. На благость его направил Галицкий – отец во всех смыслах жизни»
вчера, 13:58
Семин об Агкацеве: «Может пойти по пути Сафонова и заиграть в Европе. Матвей показывает, что в футболе все возможно»
19 декабря, 06:18
Виталий Кафанов: «У Максименко и Агкацева есть все качества для игры в хороших европейских клубах. Вопрос в том, когда Россию вернут на международную арену»
13 ноября, 20:34
Главные новости
Хейлунд после победы в Суперкубке Италии: «Вот как выглядит правильное решение»
28 минут назадФото
Ориги и «Милан» расторгли контракт. Форвард не играл за клуб с 2023-го (Фабрицио Романо)
сегодня, 02:15
Представитель «Ростова»: долг клуба не более 2 млрд рублей, зимние сборы оплачены на 50%, зарплата основе закрыта по октябрь (Иван Карпов)
сегодня, 01:32
Тикнизян о Ромашкиной: «Настаивал, чтобы жена не приезжала в Белград, занималась тем, чему посвятила жизнь. Но мне очень повезло – ей комфортно там, где я»
вчера, 22:40
«ПСЖ» Сафонова, «Монако» Головина, а «Копенгаген» – чей? Вспомните все европейские клубы с россиянами!
21 декабря, 16:30Тесты и игры
Конте о 2:0 с «Болоньей» в финале Суперкубка: «Приятно отметить Рождество трофеем. «Наполи» провел отличную игру во всех отношениях, но мог быть намного эффективнее»
вчера, 22:27
Кубок Африки. Египет против Зимбабве, ЮАР победила Анголу, Мали и Замбия сыграли вничью
вчера, 22:00Live
Наир Тикнизян: «Зенит» предлагал 11,5 млн рублей в месяц, я попросил 13 – хотел посмотреть, вступят ли в переговоры. Было важно понимать, рассчитывают на меня или берут как «дыркозатыкателя»
вчера, 21:43
У Исака перелом малоберцовой кости. Форвард «Ливерпуля» прооперирован, клуб не назвал сроки восстановления
вчера, 21:24
Хавьер Тебас: «Реал» выступает против всех – против «Барсы», судей. «Мадрид» создает ложное впечатление, что на арбитров влияют сейчас – они совершенно оторваны от реальности»
вчера, 21:12
Ко всем новостям
Последние новости
Судья Танашев: «Мажич может позвонить в день матча, одной‑двумя фразами снять давление – и ты уже спокойно выходишь на игру»
11 минут назад
Экс-защитник «Серика» и «Пари НН» Гоцук близок к переходу в «Торпедо»
50 минут назад
Баранник о переходе Гонду в ЦСКА: «Менять форварда на центрального защитника — это неравнозначно. Дивеев не из тех, кто выручит «Зенит»
сегодня, 02:58
Николаев о задержании судьи Егорова: «Человек на заслуженный отдых с семьей собирался. Куда бы он делся?»
сегодня, 02:29
Гершкович об РПЛ: «Столько талантливой молодежи не было давно — наши тренеры хорошо работают»
сегодня, 02:00
Тренер «Болоньи» про 0:2 в финале Суперкубка: «Отдали все силы, но не смогли прыгнуть выше головы до уровня «Наполи»
сегодня, 01:47
Фюллькруг прибыл в Италию и пройдет сегодня медосмотр в «Милане». Клуб арендует форварда «Вест Хэма» до конца сезона с опцией выкупа
сегодня, 01:18
Джеррард о Тренте: «Я жалею, что не достиг в «Ливерпуле» того же, чего он. У него в руках было все, о чем я мечтал всю карьеру. Перейти в «Реал» ему было намного сложнее, чем Макманаману»
вчера, 22:59
Тебас о клубах Ла Лиги и АПЛ в еврокубках: «Варварство – проводить сравнения, не закончился даже общий этап. Мы не можем всегда быть на высшем уровне во всех турнирах»
вчера, 22:26
Салах забил победный гол Зимбабве. Вингер сборной Египта отличился на 91-й в матче Кубка Африки
вчера, 22:09