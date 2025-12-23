«Галицкий решил, что вратарь на 11-метровых должен полагаться на реакцию». Экс-тренер голкиперов «Краснодара» Климов о главе клуба

Экс-тренер «Краснодара»: Галицкий считал, что на пенальти нужно реагировать, а не гадать.

Экс-тренер вратарей «Краснодара » Дмитрий Климов рассказал о спорах с владельцем клуба Сергеем Галицким о том, как голкиперы должны отражать пенальти.

— Часто спорил с игроками, тренерами на футбольные темы?

— Не скажу, что мы прямо часто общались, когда я был игроком. С тренерами он чаще спорил — в этом я позже и сам убедился (улыбается). Галицкий такой человек, который ни в чем не любит проигрывать, в том числе в спорах. Переубедить его крайне сложно.

— О чем спорил с вратарями – гадать или реагировать на удар при пенальти?

— Эта вся история с нас и началась. В какой-то момент Сергей Николаевич решил, что вратарь на 11-метровых должен полагаться на реакцию. На эту тему были дискуссии.

Нам говорилось, что нужно делать упор на реакцию, хотя на деле это совсем не просто. Мы думали, как можно еще лучше развить и натренировать реакцию, внедряли какие-то упражнения.

Кстати, минимум один пенальти в Межконтинентальном кубке Мотя [Сафонов ] точно потащил на реакции. 10 лет назад он так на первенстве России два удара взял, — сказал Климов.