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«Байкал-Энергия» о выходе из Суперлиги: «Этот стратегический шаг снизит нашу зависимость от легионеров и позволит вернуться с командой, состоящей из воспитанников»

Клуб «Байкал-Энергия» объяснил, почему приостановил участие в чемпионате России.

«Байкал-Энергия» – семикратный призер чемпионатов России по хоккею с мячом, обладатель Кубка России и финалист Суперкубка России.

«Хоккейный клуб «Байкал-Энергия» временно приостановил участие в Суперлиге, чтобы сосредоточить ресурсы на развитии детско-юношеского спорта.

Этот стратегический шаг снизит нашу зависимость от «легионеров» и позволит вернуться в Суперлигу с командой, состоящей преимущественно из собственных воспитанников. Кроме того, он позволит сформировать репутацию Иркутской области в качестве ключевого центра подготовки чемпионов по хоккею с мячом.

Считаем важным объяснить логику принятия этого решения и рассказать о том, каких целей планируем достичь за ближайшие три года.

Затраты на участие в Суперлиге, включая зарплаты профессиональных хоккеистов, часть из которых – «легионеры», составляли большую часть наших расходов. Оставшиеся ресурсы распределялись между молодежной командой «Байкал-Энергия»-2, а также нашей Школой хоккея с мячом, в которой бесплатно обучаются 200 юных хоккеистов.

Новая стратегия поддержит лидерские амбиции наших молодых хоккеистов в Высшей лиге. Но особенно важно то, что мы сможем кратно увеличить количество воспитанников Школы.

Прямо сейчас мы приступаем к созданию мощной системы подготовки будущих чемпионов. За три года количество воспитанников в системе Школы и Клуба планируется увеличить в несколько раз. При этом все занятия останутся бесплатными, а тренировочный процесс будет усилен за счет привлечения большего количества квалифицированных тренеров и звезд российского хоккея.

Одним из ключевых направлений станет программа мастер-классов «Звезды хоккея – детям», которая откроет нашим воспитанникам доступ к опыту лучших. В партнерстве с Федерацией хоккея с мячом России мы организуем приглашение ведущих игроков для работы с юными спортсменами.

Первые мастер-классы звезд российского хоккея с мячом для наших ребят пройдут уже этой весной. Кроме того, для воспитанников Школы будут предусмотрены различные инструменты поддержки мотивации стремления к высоким спортивным достижениям.

Игроки клуба, которые внесли вклад в его историю, смогут сыграть значимую роль и в формировании устойчивого будущего «Байкал-Энергии». Тем, кто захочет остаться в Иркутске, мы готовы предложить ответственную работу тренеров и наставников.

Также мы понимаем, что победы Клуба невозможны без поддержки его преданных фанатов. Чтобы обеспечить открытый и доверительный диалог, который важен для успешной реализации новой стратегии, мы планируем создать Совет болельщиков.

Уверены в том, что наш подход отвечает интересам и молодых спортсменов, и наших болельщиков, которые хотят видеть «Байкал-Энергию» сильным и конкурентоспособным клубом.

Наше взаимодействие с генеральным спонсором компанией Эн+ – это часть последовательной политики энергохолдинга по поддержке молодежного и детского спорта, в которую также входят создание лыжных баз, детских спортивных площадок в школах и дворах городов и поселков Иркутской области, а также организация спортивных мероприятий», – говорится в заявлении на сайте клуба. 

Странное в хоккее с мячом: наш топ-клуб уходит из Суперлиги ради детского хоккея. Что?!

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: сайт ХК «Байкал-Энергия»
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