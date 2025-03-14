Аделия Петросян пропустит Кубок Первого канала из-за растяжения. Ее заменит Софья Важнова

Аделия Петросян не выступит на Кубке Первого канала по фигурному катанию.

Об этом сообщает ТАСС. Турнир пройдет 15-16 марта в Челябинске. «Аделия Петросян пропустит турнир. Ее заменит Софья Важнова», – сообщил источник агентства. По информации «Р-Спорта», фигуристка получила небольшое растяжение, поэтому приняла решение не участвовать в турнире. Петросян – двукратная чемпионка России в женском одиночном катании.