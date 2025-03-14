CAS пожизненно запретил экс-главе IBU Бессебергу занимать спортивные должности
Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес пожизненный запрет бывшему главе Международного союза биатлонистов (IBU) Андерсу Бессебергу занимать спортивные должности.
Об этом сообщается на сайте независимого дисциплинарного органа Biathlon Integrity Unit (BIU).
В апреле 2024-го норвежский суд приговорил функционера к 3 годам и 1 месяцу тюрьмы за коррупцию в период, когда он возглавлял IBU. В частности, Бессеберга обвинили в получении взяток в виде дорогих часов, секс-услуг от проституток, а также охотничьих туров.
В постановлении CAS отмечается, что пожизненный запрет для Бессеберга установлен ввиду серьезности нарушений.
Бессебергу 79 лет, он занимал пост президента IBU с 1993-го по 2018-й.
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