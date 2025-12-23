Судья Танашев: «Мажич может позвонить в день матча, одной‑двумя фразами снять давление – и ты уже спокойно выходишь на игру»
Судья Танашев: Мажич может позвонить в день матча и одной‑двумя фразами снять давление.
Арбитр РПЛ Инал Танашев рассказал о работе с главой департамента судейства и инспектирования РФС Милорадом Мажичем.
«Есть такой момент в день игры, когда все время думаешь о матче. Пытаешься переключиться, успокоиться, чтобы не перегореть. Мажич может позвонить в день игры и одной‑двумя фразами просто снять давление. И ты уже спокойно и уверенно выходишь на игру.
Постоянный контакт есть. Человек может позвонить, поддержать или напихать, где это нужно. Всегда есть контакт с руководителем», — сказал Танашев.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
