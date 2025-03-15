Ничушкин забил 16-й гол в сезоне – в пустые ворота в матче с «Калгари». У него 24 очка в 29 играх
Валерий Ничушкин забил 16-й гол в сезоне – в пустые ворота «Калгари».
Форвард «Колорадо» поставил точку в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флэймс» (4:2).
На счету 30-летнего россиянина стало 24 (16+8) очка в 29 играх в текущем сезоне при полезности «+10».
Сегодня Валерий (16:46, 1:46 – в большинстве, «+1») реализовал 1 из 2 бросков в створ, применил 2 силовых приема и допустил 1 потерю.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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