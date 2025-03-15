Ничушкин забил 16-й гол в сезоне – в пустые ворота в матче с «Калгари». У него 24 очка в 29 играх

Валерий Ничушкин забил 16-й гол в сезоне – в пустые ворота «Калгари».

Форвард «Колорадо » поставил точку в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флэймс» (4:2).

На счету 30-летнего россиянина стало 24 (16+8) очка в 29 играх в текущем сезоне при полезности «+10».

Сегодня Валерий (16:46, 1:46 – в большинстве, «+1») реализовал 1 из 2 бросков в створ, применил 2 силовых приема и допустил 1 потерю.