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Ничушкин забил 16-й гол в сезоне – в пустые ворота в матче с «Калгари». У него 24 очка в 29 играх

Валерий Ничушкин забил 16-й гол в сезоне – в пустые ворота «Калгари».

Форвард «Колорадо» поставил точку в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флэймс» (4:2). 

На счету 30-летнего россиянина стало 24 (16+8) очка в 29 играх в текущем сезоне при полезности «+10». 

Сегодня Валерий (16:46, 1:46 – в большинстве, «+1») реализовал 1 из 2 бросков в створ, применил 2 силовых приема и допустил 1 потерю. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
logoКолорадо
logoНХЛ
logoВалерий Ничушкин
logoКалгари
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