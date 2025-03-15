Драйзайтль вторым в сезоне НХЛ набрал 100 очков, сделав дубль в матче с «Айлендерс». У форварда «Эдмонтона» 49+51 в 66 играх
Леон Драйзайтль вторым в сезоне НХЛ набрал 100 очков.
Форвард «Эдмонтона» сделал дубль в матче регулярного чемпионата с «Айлендерс» (2:1 ОТ) и был признан первой звездой.
На счету 29-летнего немецкого нападающего стало 100 (49+51) очков в 66 играх в текущем сезоне.
Он занимает 2-е место в гонке бомбардиров лиги, уступая Нэтану Маккиннону из «Колорадо» (102 балла в 67 играх, 27+75), а также лидирует в гонке снайперов.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости