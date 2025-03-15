Драйзайтль вторым в сезоне НХЛ набрал 100 очков, сделав дубль в матче с «Айлендерс». У форварда «Эдмонтона» 49+51 в 66 играх

Леон Драйзайтль вторым в сезоне НХЛ набрал 100 очков.

Форвард «Эдмонтона» сделал дубль в матче регулярного чемпионата с «Айлендерс» (2:1 ОТ) и был признан первой звездой.

На счету 29-летнего немецкого нападающего стало 100 (49+51) очков в 66 играх в текущем сезоне.

Он занимает 2-е место в гонке бомбардиров лиги, уступая Нэтану Маккиннону из «Колорадо» (102 балла в 67 играх, 27+75), а также лидирует в гонке снайперов.