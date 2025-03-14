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Роналду забил 928-й гол в карьере

Криштиану Роналду забил 928-й гол в карьере.

Нападающий «Аль-Насра» отметился забитым мячом на 4-й минуте в игре саудовской лиги с «Аль-Холудом».

Роналду в течение карьеры забил 793 гола на клубном уровне и 135 в составе сборной Португалии.

Подробно со статистикой 40-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

Опубликовано: Sports
Источник: Спортс’’
logoКриштиану Роналду
logoАль-Холуд
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoАль-Наср Эр-Рияд
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