Роналду забил 928-й гол в карьере
Криштиану Роналду забил 928-й гол в карьере.
Нападающий «Аль-Насра» отметился забитым мячом на 4-й минуте в игре саудовской лиги с «Аль-Холудом».
Роналду в течение карьеры забил 793 гола на клубном уровне и 135 в составе сборной Португалии.
Подробно со статистикой 40-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.
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