Криштиану Роналду забил 928-й гол в карьере.

Нападающий «Аль-Насра » отметился забитым мячом на 4-й минуте в игре саудовской лиги с «Аль-Холудом ».

Роналду в течение карьеры забил 793 гола на клубном уровне и 135 в составе сборной Португалии.

Подробно со статистикой 40-летнего футболиста можно ознакомиться здесь .