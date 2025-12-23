Экс-защитник «Серика» и «Пари НН» Гоцук близок к переходу в «Торпедо»

Бывший защитник турецкого «Серик Беледиеспор » Кирилл Гоцук близок к переходу в «Торпедо».

33-летний игрок уже прошел медосмотр для черно-белых, сообщает телеграм-канал «ФНЛ с Ильевым».

На следующей неделе Гоцук, известный по выступлениям за «Пари НН», подпишет контракт с «Торпедо » на полтора года.