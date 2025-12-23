Экс-защитник «Серика» и «Пари НН» Гоцук близок к переходу в «Торпедо»
Бывший защитник турецкого «Серик Беледиеспор» Кирилл Гоцук близок к переходу в «Торпедо».
33-летний игрок уже прошел медосмотр для черно-белых, сообщает телеграм-канал «ФНЛ с Ильевым».
На следующей неделе Гоцук, известный по выступлениям за «Пари НН», подпишет контракт с «Торпедо» на полтора года.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «ФНЛ с Ильевым»
