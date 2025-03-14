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  • Иванов обслужит матч «Спартак» – «Зенит» в 21-м туре Мир РПЛ, Шафеев назначен на игру «Локомотива» и «Динамо»
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Иванов обслужит матч «Спартак» – «Зенит» в 21-м туре Мир РПЛ, Шафеев назначен на игру «Локомотива» и «Динамо»

РФС назначил судей на матчи 21-го тура Мир РПЛ.

15 марта (суббота)

«Оренбург» – «Факел»: судья – Артем Любимов, помощники судьи – Валентин Мурашов, Дмитрий Жвакин; резервный судья – Александр Машлякевич; ВАР – Евгений Кукуляк; АВАР – Алексей Амелин; инспектор – Олег Соколов.

«Химки» – «Ахмат»: судья – Кирилл Левников, помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья – Иван Абросимов; ВАР – Артур Федоров; АВАР – Владимир Москалев; инспектор – Сергей Мацюра.

«Динамо» Махачкала – «Крылья Советов»: судья – Артем Чистяков, помощники судьи – Андрей Образко, Алексей Ширяев; резервный судья – Юрий Карпов; ВАР – Сергей Карасев; АВАР – Ян Бобровский; инспектор – Алексей Резников.

«Локомотив» – «Динамо» Москва: судья – Рафаэль Шафеев, помощники судьи – Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья – Егор Егоров; ВАР – Виталий Мешков; АВАР – Вера Опейкина; инспектор – Александр Гвардис.

16 марта (воскресенье)

«Акрон» – ЦСКА: судья – Михаил Черемных, помощники судьи – Андрей Филипкин, Алексей Ермилов; резервный судья – Антон Анопа; ВАР – Павел Шадыханов; АВАР – Артур Федоров; инспектор – Эдуард Малый.

«Рубин» – «Пари НН»: судья – Сергей Цыганок, помощники судьи – Константин Шаламберидзе, Максим Белокур; резервный судья – Игорь Панин; ВАР – Андрей Фисенко; АВАР – Владимир Москалев; инспектор – Юрий Баскаков.

«Ростов» – «Краснодар»: судья – Павел Кукуян, помощники судьи – Рустам Мухтаров, Хамид Талаев; резервный судья – Сергей Чебан; ВАР – Василий Казарцев; АВАР – Ян Бобровский; инспектор – Сергей Французов.

«Спартак» – «Зенит»: судья – Сергей Иванов, помощники судьи – Алексей Лунев, Варанцо Петросян; резервный судья – Евгений Буланов; ВАР – Алексей Сухой; АВАР – Алексей Амелин; инспектор – Сергей Мартынов.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт РФС
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Сергей Цыганок
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Рафаэль Шафеев
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logoКирилл Левников
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Артем Чистяков судья
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Артем Любимов
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