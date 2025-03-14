Саввиди станет владельцем «Ростова» – он получит акции от Арутюнянца и области. Клуб закончит сезон при нынешнем руководстве (Иван Карпов)

Иван Саввиди станет владельцем «Ростова».

С соответствующей просьбой к бизнесмену обратился исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь, сообщает инсайдер Иван Карпов.

Утверждается, что президент «Ростова» Арташес Арутюнянц , владеющий долей в 49%, передаст свои акции Саввиди. Еще часть акций миллиардер получит от области – вероятно, речь о 25,99%, которые планировал выкупить Арутюнянц.

После этого «Ростов» станет частным клубом, где блокируюший пакет (25%+1 акция) останется за государством. Ожидается, что сделка будет оформлена к лету, оставшуюся часть этого сезона желто-синие проведут при нынешнем руководстве.

С 2012 года Саввиди является мажоритарным акционером ПАОК . Отмечается, что он хочет «создать мостик» между клубами, чтобы молодые игроки из России получали игровую практику в Греции и наоборот.

Саввиди уже был президентом «Ростова » с 2002 по 2005 год.