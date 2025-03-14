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  • 40-летний Роналду вызван в сборную Португалии на матчи с Данией. Леау, Феликс, Бернарду, Бруну и Витинья тоже в списке
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40-летний Роналду вызван в сборную Португалии на матчи с Данией. Леау, Феликс, Бернарду, Бруну и Витинья тоже в списке

Сборная Португалии огласила состав на предстоящие игры Лиги наций.

Команда под руководством Роберто Мартинеса проведет два матча с Данией в рамках 1/4 Лиги наций 20 и 23 марта. 

Вратари: Диогу Кошта («Порту»), Руй Силва («Спортинг»), Жозе СаВулверхэмптон»). 

Защитники: Диогу Далот («Манчестер Юнайтед»), Нельсон Семеду («Вулверхэмптон»), Нуну Мендеш («ПСЖ»), Нуну ТаварешЛацио»), Гонсалу Инасиу («Спортинг»), Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Антониу СилваБенфика»), Ренату Вейга («Ювентус»). 

Полузащитники: Жоау Пальинья («Бавария»), Рубен НевешАль-Хилаль»), Жоау Невеш («ПСЖ»), Витинья («ПСЖ»), Бруну ФернандешМанчестер Юнайтед»), Бернарду СилваМанчестер Сити»), Жоау Феликс («Милан»). 

Нападающие: Франсишку Тринкау («Спортинг»), Франсишку КонсейсауЮвентус»), Педру НетуЧелси»), Жеовани Кенда («Спортинг»), Рафаэл Леау («Милан»), Диогу ЖотаЛиверпуль»), Гонсалу РамушПСЖ»), Криштиану РоналдуАль-Наср»).

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт Португальской футбольной федерации
logoРоберто Мартинес
logoСборная Португалии по футболу
logoЖозе Са
logoРуй Силва
logoВулверхэмптон
logoНуну Мендеш
logoНуну Тавареш
logoЛацио
logoБенфика
logoРубен Диаш
logoАнтониу Силва
logoБавария
logoРубен Невеш
logoРенату Вейга
logoМанчестер Юнайтед
logoБруну Фернандеш
logoАль-Хилаль
logoМанчестер Сити
logoБернарду Силва
logoЮвентус
logoЧелси
logoПедру Нету
logoФрансишку Консейсау
logoЖеовани Кенда
logoЛиверпуль
logoМилан
logoРафаэл Леау
logoДиогу Жота
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