Дегтярев о снятии санкций: «Моя политическая позиция не изменилась. Считаю, что все ограничения против России, ее граждан и компаний незаконны»

Михаил Дегтярев прокомментировал исключение из санкционного списка Евросоюза.

Сегодня стало известно, что ЕС снял санкции с министра спорта и главы Олимпийского комитета России.

Как отмечает агентство Франс Пресс, Венгрия согласилась на продление антироссийских санкций после того, как из списков исключили четырех человек – в том числе Дегтярева.

«В санкционный список ЕС меня включили 11 лет назад, в июле 2014 года одним из первых депутатов Госдумы за гуманитарную помощь детям Донбасса и открытие представительства ДНР в Москве. Так что новость об их снятии стала неожиданностью, тем более, что моя политическая позиция за все это время не изменилась.

Считаю, что все ограничения против России, ее граждан и компаний – абсолютно незаконны. У России есть право отстаивать свои национальные интересы, в том числе в спорте. И мы будем это делать под руководством нашего Президента Владимира Владимировича Путина.

Благодарю венгерскую сторону за последовательную политическую позицию по защите олимпийских ценностей. Спорт – важный компонент дипломатии, должен быть вне политики и объединять, а не разъединять людей.

Минспорт и Олимпийский комитет России ведут большую международную работу. Наша цель – полноценное возвращение национальной сборной России на все международные старты, включая Олимпийские игры», – написал Дегтярев в телеграм-канале.

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