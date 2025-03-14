Депутат Милонов: «В России нет расизма и быть не может. У нас чукчи шутят над чукчами, евреи – над евреями. А в Воронеже были быдло-гопники, перепившие пива. Они бы и мне ухали – потому что рыжий»

Виталий Милонов прокомментировал скандал с Венделом.

Напомним, полузащитник «Зенита » был удален за неприличный жест в сторону болельщиков «Факела » в матче 20-го тура Мир РПЛ (2:0). Главный арбитр Виталий Мешков показал игроку красную карточку на 74-й минуте после вмешательства ВАР.

Перед этим бразильца оскорбляли с трибуны и ухали, подражая обезьянам.

– Слышал про историю в Воронеже. В России нет расизма абсолютно – и быть его не может. У нас сами темнокожие граждане и жители России прекрасно шутят над своим цветом кожи. У нас это нормально воспринимается и никто в шоке не падает. И это хорошо.

У нас чукчи шутят над чукчами, евреи – над евреями, темнокожие – над темнокожими. И в этом кроется то, что у нас теплые и добрые отношения между разными людьми.

– А что же тогда было в Воронеже?

– А, так это просто быдло-гопники. Это не системный расизм, а быдлячье поведение. Они бы так же ухали мне, если бы я вышел, потому что рыжий, и кричали бы это. Или если бы кто-то в очках вышел. Гопники – они и есть гопники. У них все, что не сидит на кортанах с семками, не в их стиле.

Уверен, что в Воронеже большинство людей абсолютно нормальные. А гопота, видимо, перепила пива крепкого из ларька, вот и пошла на футбол, – сказал депутат Госдумы.