ЭСК признала ошибочным удаление Якимова в матче с «Зенитом»: «Нарушение не являлось лишением соперника явной возможности забить. Следовало вынести предупреждение»

ЭСК признала ошибочным удаление Вячеслава Якимова в игре с «Зенитом».

Встреча 20-го тура Мир РПЛ завершилась победой петербуржцев со счетом 2:0.

На 37-й минуте судья Виталий Мешков удалил игрока «Факела» Вячеслава Якимова за лишение явной возможности забить. Якимов руками удерживал Лусиано Гонду в центре поля, когда у аргентинца был шанс убежать к воротам с фланга.

«Решение ЭСК мотивировано тем, что нарушение правил со стороны данного игрока против игрока команды «Зенит» №32 Лусиано, по мнению всех членов комиссии, не являлось лишением соперника явной возможности забить гол, учитывая направление движения мяча не в сторону ворот, достаточно большое расстояние до ворот, неочевидный контроль мяча атакующим игроком из-за сильной передачи мяча партнером по команде.

По этим причинам комиссия единогласно считает, что судье следовало вынести предупреждение игроку «Факела » за срыв перспективной атаки в данном игровом эпизоде, а ВАР должен был пригласить судью к монитору для собственной оценки данной игровой ситуации», – говорится в заявлении экспертно-судейской комиссии.