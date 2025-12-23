Ориги и «Милан» расторгли контракт. Форвард не играл за клуб с 2023-го (Фабрицио Романо)
Ориги и «Милан» расторгли контракт.
Форвард Дивок Ориги расторг с «Миланом» контракт, рассчитанный до июня 2026 года, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
30-летний бельгиец не играл за «россонери» с мая 2023 года. Сезон-2023/24 он провел в «Ноттингем Форест» на правах аренды.
Сафонов после 4 взятых пенальти и трофея...47594 голоса
Точно основной в «ПСЖ»
Продолжит играть, но еще не 1-й номер
Все равно 2-й номер
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: аккаунт инсайдера Фабрицио Романо в X
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости