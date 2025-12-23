  • Спортс
5

Ориги и «Милан» расторгли контракт. Форвард не играл за клуб с 2023-го (Фабрицио Романо)

Ориги и «Милан» расторгли контракт.

Форвард Дивок Ориги расторг с «Миланом» контракт, рассчитанный до июня 2026 года, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

30-летний бельгиец не играл за «россонери» с мая 2023 года. Сезон-2023/24 он провел в «Ноттингем Форест» на правах аренды.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: аккаунт инсайдера Фабрицио Романо в X
