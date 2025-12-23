  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Талалаев об арбитрах: «После игры приношу извинения, если чем-то мешал. За каждым моим удалением или предупреждением стоят судейские ошибки»
5

Талалаев об арбитрах: «После игры приношу извинения, если чем-то мешал. За каждым моим удалением или предупреждением стоят судейские ошибки»

Талалаев об арбитрах: после игры приношу извинения, если чем-то мешал.

Тренер «Балтики» Андрей Талалаев рассказал о своем отношении к арбитрам.

— Часто ли после матча или позже извиняетесь перед судьями?

— Да. Практически после каждой игры приношу извинения, если чем-то мешал арбитрам. Поскольку знаю, что воздействие тренера мешает концентрироваться на моменте. 

Более того, я очень сильно уменьшил свое общение с арбитрами и попытки повлиять на них. Как правило, это идет только после ряда ошибок. И вообще за каждым моим удалением или предупреждением от арбитра стоят судейские ошибки. Уверен в этом и готов отвечать за это.

— Ваш сын, тоже уже один раз дисквалифицированный за четыре желтые карточки, оттянул у вас определенное количество наказаний?

— Безусловно. И Андрей Андреевич, и старший тренер Юрий Нагайцев, а если речь о контрольных встречах на сборах, то и Сергей Рыжиков, в ходе управления матчами берут на себя большую долю противостояния с тренерскими штабами соперников и коррекцию ошибок судей, – сказал Талалаев.

Сафонов после 4 взятых пенальти и трофея...47849 голосов
Точно основной в «ПСЖ»Матвей Сафонов
Продолжит играть, но еще не 1-й номерПСЖ
Все равно 2-й номерЛюка Шевалье
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoАндрей Талалаев
logoБалтика
logoпремьер-лига Россия
logoСпорт-Экспресс
logoсудьи
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Корнеев назвал Талалаева лучшим тренером РПЛ: «Балтика» при нем узнаваема и способна выиграть у любого соперника»
20 декабря, 07:58
Андрей Талалаев: «Женщины в самолете с командой не летают – придерживаюсь воззрений мэтров старой школы. Кроме стюардесс, но там одних мужчин я организовать не могу»
19 декабря, 13:11
Талалаев о красной в матче со «Спартаком»: «Тренеру не подобает делать такой жест, как бы ни было тяжело, как бы ни было больно из-за сломанной руки. Жизнь подтвердила справедливость моих слов»
19 декабря, 11:03
Главные новости
Кубок Африки. Сенегал сыграет с Ботсваной, Нигерия – с Танзанией, Тунис против Уганды
30 минут назад
Шалимов о штабе «Спартака»: «Могу помочь Романову. Нужен коллектив из спартаковцев: Тихонов, Мор, миллион людей. А Кахигао смотрит иностранцев»
55 минут назад
«Наполи» выиграл Суперкубок Италии, Галлямов не извинился перед журналисткой, финансовые проблемы «Ростова», операция Исака, Станкович в «Црвене Звезде», Бензема купил картину Пикассо и другие новости
сегодня, 04:10
Хейлунд после победы в Суперкубке Италии: «Вот как выглядит правильное решение»
сегодня, 03:35Фото
Баранник о переходе Гонду в ЦСКА: «Менять форварда на центрального защитника — это неравнозначно. Дивеев не из тех, кто выручит «Зенит»
сегодня, 02:58
Ориги и «Милан» расторгли контракт. Форвард не играл за клуб с 2023-го (Фабрицио Романо)
сегодня, 02:15
Представитель «Ростова»: долг клуба не более 2 млрд рублей, зимние сборы оплачены на 50%, зарплата основе закрыта по октябрь (Иван Карпов)
сегодня, 01:32
Тикнизян о Ромашкиной: «Настаивал, чтобы жена не приезжала в Белград, занималась тем, чему посвятила жизнь. Но мне очень повезло – ей комфортно там, где я»
вчера, 22:40
«ПСЖ» Сафонова, «Монако» Головина, а «Копенгаген» – чей? Вспомните все европейские клубы с россиянами!
21 декабря, 16:30Тесты и игры
Конте о 2:0 с «Болоньей» в финале Суперкубка: «Приятно отметить Рождество трофеем. «Наполи» провел отличную игру во всех отношениях, но мог быть намного эффективнее»
вчера, 22:27
Ко всем новостям
Последние новости
«Арсенал» – «Кристал Пэлас». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
4 минуты назад
Талалаев о «Балтике»: «Поучаствуем в борьбе за чемпионство. Будем грызться до последнего укуса, во все зубы»
16 минут назад
Тарханов не верит в обмен Гонду на Дивеева: «Это ведущие позиции. Фейковые новости, мне кажется»
40 минут назад
У «ПСЖ» 19 игроков забивали в этом сезоне – больше всех среди топ-клубов. У «Челси» 17 авторов голов, у «Ливерпуля» – 14
сегодня, 04:30
Судья Танашев: «Мажич может позвонить в день матча, одной‑двумя фразами снять давление – и ты уже спокойно выходишь на игру»
сегодня, 03:52
Экс-защитник «Серика» и «Пари НН» Гоцук близок к переходу в «Торпедо»
сегодня, 03:13
«Галицкий решил, что вратарь на 11-метровых должен полагаться на реакцию». Экс-тренер голкиперов «Краснодара» Климов о главе клуба
сегодня, 02:44
Николаев о задержании судьи Егорова: «Человек на заслуженный отдых с семьей собирался. Куда бы он делся?»
сегодня, 02:29
Гершкович об РПЛ: «Столько талантливой молодежи не было давно — наши тренеры хорошо работают»
сегодня, 02:00
Тренер «Болоньи» про 0:2 в финале Суперкубка: «Отдали все силы, но не смогли прыгнуть выше головы до уровня «Наполи»
сегодня, 01:47