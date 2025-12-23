Талалаев об арбитрах: «После игры приношу извинения, если чем-то мешал. За каждым моим удалением или предупреждением стоят судейские ошибки»

Талалаев об арбитрах: после игры приношу извинения, если чем-то мешал.

Тренер «Балтики» Андрей Талалаев рассказал о своем отношении к арбитрам.

— Часто ли после матча или позже извиняетесь перед судьями?

— Да. Практически после каждой игры приношу извинения, если чем-то мешал арбитрам. Поскольку знаю, что воздействие тренера мешает концентрироваться на моменте.

Более того, я очень сильно уменьшил свое общение с арбитрами и попытки повлиять на них. Как правило, это идет только после ряда ошибок. И вообще за каждым моим удалением или предупреждением от арбитра стоят судейские ошибки. Уверен в этом и готов отвечать за это.

— Ваш сын, тоже уже один раз дисквалифицированный за четыре желтые карточки, оттянул у вас определенное количество наказаний?

— Безусловно. И Андрей Андреевич, и старший тренер Юрий Нагайцев, а если речь о контрольных встречах на сборах, то и Сергей Рыжиков, в ходе управления матчами берут на себя большую долю противостояния с тренерскими штабами соперников и коррекцию ошибок судей, – сказал Талалаев.