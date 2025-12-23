  • Спортс
Гершкович об РПЛ: «Столько талантливой молодежи не было давно — наши тренеры хорошо работают»

Гершкович об РПЛ: столько талантливой молодежи не было давно.

Председатель Объединения отечественных тренеров по футболу Михаил Гершкович отметил всплеск талантливых молодых игроков в РПЛ.

«В этом году в российском футболе было много всего как положительного, так и отрицательного. Самое главное, как мне кажется, это то, что мы увидели прогресс нашей молодежи. 

Вы посмотрите, сколько талантливых молодых игроков не просто появилось, но и закрепилось в РПЛ. Такого давно не было. Это говорит о том, что наши тренеры хорошо работают с молодежью — вовремя их вводят в команду и развивают. Это, безусловно, необходимо отмечать, это очень радует», — сказал Гершкович.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
