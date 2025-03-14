«Трактор» прервал 12-матчевую победную серию «Авангарда». Клуб из Челябинска выиграл 5 из 6 последних игр
«Трактор» прервал победную серию «Авангарда» из 12 матчей.
Клуб из Челябинска победил команду тренера Ги Буше в игре Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 5:4.
Это 1-е поражение «Авангарда» за последние 13 матчей.
Для «Трактора» победа стала 5-й в 6 последних играх.
Команда из Челябинска занимает 1-е место в таблице Востока, «Авангард» идет на 6-й строчке.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
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