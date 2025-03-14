«Трактор» прервал 12-матчевую победную серию «Авангарда». Клуб из Челябинска выиграл 5 из 6 последних игр

«Трактор» прервал победную серию «Авангарда» из 12 матчей.

Клуб из Челябинска победил команду тренера Ги Буше в игре Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 5:4.

Это 1-е поражение «Авангарда » за последние 13 матчей.

Для «Трактора » победа стала 5-й в 6 последних играх.

Команда из Челябинска занимает 1-е место в таблице Востока, «Авангард» идет на 6-й строчке.