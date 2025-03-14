Ротенберг о 2:0 с «Сочи»: «Я же обещал «сухарь». Как учила ленинградская улица, нужно отвечать за свой базар»

Роман Ротенберг после сухой победы СКА заявил, что нужно отвечать за свой базар.

Сегодня клуб в домашнем матче Фонбет чемпионата КХЛ обыграл «Сочи » со счетом 2:0.

– Шесть матчей СКА не пропускает больше двух шайб. Это закономерность?

– Я же обещал «сухарь». Как учила ленинградская улица, нужно отвечать за свой базар.

Ну да, мы проделали определенную работу. Знаете, дай бог, так будет дальше. Есть что улучшить, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг .