  У «ПСЖ» 19 игроков забивали в этом сезоне – больше всех среди топ-клубов. У «Челси» 17 авторов голов, у «Ливерпуля» – 14
У «ПСЖ» 19 игроков забивали в этом сезоне – больше всех среди топ-клубов. У «Челси» 17 авторов голов, у «Ливерпуля» – 14

19 разных игроков «ПСЖ» забивали голы в текущем сезоне – это лучший показатель среди топ-15 клубов Лиги чемпионов-2025/26.

Второе место по этому показателю занимает «Челси» – 17 авторов забитых мячей во всех турнирах, третье – «Ливерпуль» (14).

У «Арсенала», «Баварии», «Барселоны» и «Манчестер Сити» – по 13 футболистов с голами. Замыкает топ-8 «Реал» – 11 авторов забитых мячей.

В текущем сезоне Лиги 1 в составе «ПСЖ» отмечались голами 17 разных игроков. Последним из них был 18-летний форвард Кантен Нджанту, который 13 декабря в игре с «Мецем» (3:2) забил первый мяч на профессиональном уровне.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Le Parisien
