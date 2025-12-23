У «ПСЖ» 19 игроков забивали в этом сезоне – больше всех среди топ-клубов. У «Челси» 17 авторов голов, у «Ливерпуля» – 14

У «ПСЖ» 19 игроков забивали в этом сезоне – больше всех среди топ-клубов.

19 разных игроков «ПСЖ» забивали голы в текущем сезоне – это лучший показатель среди топ-15 клубов Лиги чемпионов-2025/26.

Второе место по этому показателю занимает «Челси » – 17 авторов забитых мячей во всех турнирах, третье – «Ливерпуль » (14).

У «Арсенала », «Баварии», «Барселоны» и «Манчестер Сити» – по 13 футболистов с голами. Замыкает топ-8 «Реал » – 11 авторов забитых мячей.

В текущем сезоне Лиги 1 в составе «ПСЖ» отмечались голами 17 разных игроков. Последним из них был 18-летний форвард Кантен Нджанту, который 13 декабря в игре с «Мецем» (3:2) забил первый мяч на профессиональном уровне.