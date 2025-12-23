У «ПСЖ» 19 игроков забивали в этом сезоне – больше всех среди топ-клубов. У «Челси» 17 авторов голов, у «Ливерпуля» – 14
19 разных игроков «ПСЖ» забивали голы в текущем сезоне – это лучший показатель среди топ-15 клубов Лиги чемпионов-2025/26.
Второе место по этому показателю занимает «Челси» – 17 авторов забитых мячей во всех турнирах, третье – «Ливерпуль» (14).
У «Арсенала», «Баварии», «Барселоны» и «Манчестер Сити» – по 13 футболистов с голами. Замыкает топ-8 «Реал» – 11 авторов забитых мячей.
В текущем сезоне Лиги 1 в составе «ПСЖ» отмечались голами 17 разных игроков. Последним из них был 18-летний форвард Кантен Нджанту, который 13 декабря в игре с «Мецем» (3:2) забил первый мяч на профессиональном уровне.
Сафонов после 4 взятых пенальти и трофея...47846 голосов
Точно основной в «ПСЖ»
Продолжит играть, но еще не 1-й номер
Все равно 2-й номер
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Le Parisien
