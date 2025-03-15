Из-за травм Орлов пропустил последние 4 матча, Свечников – 2. «Каролина» продлила победную серию до 6 игр
Дмитрий Орлов и Андрей Свечников по-прежнему не выходят на лед из-за травм.
Из-за повреждения верхней части тела защитник «Каролины» Орлов пропустил 4-й матч подряд. В 62 играх текущего чемпионата НХЛ на его счету 24 (4+20) очка при полезности «плюс 15».
Характер травмы форварда «Харрикейнс» Свечникова неизвестен, россиянин пропустил последние два матча. В 63 играх сезона он набрал 43 (18+25) балла.
Тем временем «Каролина», обыграв сегодня «Детройт» (4:2), продлила победную серию до 6 игр.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт «Каролины»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости