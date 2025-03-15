Сорокин отбил 33 из 35 бросков «Эдмонтона», поражение – 25-е в сезоне при 24 победах

Илья Сорокин отразил 33 из 35 бросков в матче с «Эдмонтоном» (1:2 ОТ).

Вратарь «Айлендерс» потерпел 25-е поражение в текущем чемпионате НХЛ.

Всего в сезоне россиянин провел 49 игр при 90,6% сэйвов и коэффициенте надежности 2,75.