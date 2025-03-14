СКА выиграл 4-й матч подряд. Команда Ротенберга идет 6-й на Западе
СКА выиграл 4-й матч подряд в КХЛ.
Команда тренера Романа Ротенберга обыграла «Сочи» (2:0) в игре Фонбет Чемпионата КХЛ.
На данный момент клуб занимает 6-е место в таблице Запада, набрав 79 очков после 65 матчей.
В следующей игре, 18 марта, СКА встретится с «Трактором».
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
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