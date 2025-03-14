Норвежский журналист Салтведт: «Международному лыжному спорту, возможно, нужна Россия, но Вяльбе точно не нужна»

Норвежский журналист заявил, что Елену Вяльбе не ждут в международных лыжах.

– Как реагируют в Европе на смягчение риторики Вяльбе?

– Она, похоже, в отчаянии. Никто не верит ничему из того, что Вяльбе говорит, даже в России, судя по сообщениям, которые я получаю.

Высказывания об Италии так же нелепы, как и большинство других ее глупостей. Вяльбе, как президент федерации, всегда будет препятствовать реинтеграции России в международный лыжный спорт.

Прошло менее шесть месяцев после ее лондонских теорий. Люди этого не забывают. И извинений будет недостаточно. Кроме того, это родина президента FIS Йохана Элиаша.

Международному лыжному спорту, возможно, нужна Россия, но Вяльбе точно не нужна. Лучше всего для всех было бы избавиться от нее, – сказал журналист NRK Ян Петтер Салтведт.

Вяльбе о словах про «бомбу на Лондон»: «Безусловно, это было сказано на эмоциях. Но я не собираюсь извиняться перед кем-то за эти слова»

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