Салах признан лучшим игроком месяца в АПЛ в 7-й раз. Это повторение рекорда Кейна и Агуэро
Мохамед Салах признан лучшим игроком месяца в АПЛ.
Вингер «Ливерпуля» получил награду по итогам февраля, победив в голосовании болельщиков и экспертов. Он опередил таких футболистов, как Бету Бетункал («Эвертон»), Жан-Филипп Матета («Кристал Пэлас»), Янкуба Минте («Брайтон»), Джед Спенс («Тоттенхэм») и Доминик Собослаи («Ливерпуль»).
Египтянин был признан лучшим игроком месяца в Премьер-лиге в седьмой раз за карьеру. Он повторил рекорд Харри Кейна и Серхио Агуэро.
В феврале Салах провел 6 матчей в рамках АПЛ, отличившись 6 голами и 4 ассистами. Его статистику можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт АПЛ
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