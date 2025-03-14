Директор «Ростова» про Саввиди в клубе: «Это не соответствует действительности. Неприятно, что накануне дерби с «Краснодаром» появляются сплетни и лживая информация»

В «Ростове» опровергли грядущие изменения в руководстве клуба.

Ранее сообщалось , что Иван Саввиди станет владельцем «Ростова ». С соответствующей просьбой к бизнесмену обратился исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь. Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц, владеющий долей в 49%, передаст свои акции Саввиди. Еще часть акций миллиардер получит от области – вероятно, речь о 25,99%, которые планировал выкупить Арутюнянц.

– Как прокомментируете информацию о том, что руководство «Ростова» уходит и клуб переходит в управление Ивана Саввиди?

– Это не соответствует действительности. Об этом ранее говорил и президент клуба Арташес Арутюнянц .

Неприятно, что накануне южного дерби с «Краснодаром » в медиа появляются сплетни и лживая информация, – заявил спортивный директор клуба Алексей Рыскин.

16 марта в рамках 21-го тура Мир РПЛ «Ростов», занимающий 7-е место в таблице, примет лидирующий «Краснодар».