Директор «Ростова» про Саввиди в клубе: «Это не соответствует действительности. Неприятно, что накануне дерби с «Краснодаром» появляются сплетни и лживая информация»
Ранее сообщалось, что Иван Саввиди станет владельцем «Ростова». С соответствующей просьбой к бизнесмену обратился исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь. Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц, владеющий долей в 49%, передаст свои акции Саввиди. Еще часть акций миллиардер получит от области – вероятно, речь о 25,99%, которые планировал выкупить Арутюнянц.
– Как прокомментируете информацию о том, что руководство «Ростова» уходит и клуб переходит в управление Ивана Саввиди?
– Это не соответствует действительности. Об этом ранее говорил и президент клуба Арташес Арутюнянц.
Неприятно, что накануне южного дерби с «Краснодаром» в медиа появляются сплетни и лживая информация, – заявил спортивный директор клуба Алексей Рыскин.
16 марта в рамках 21-го тура Мир РПЛ «Ростов», занимающий 7-е место в таблице, примет лидирующий «Краснодар».
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