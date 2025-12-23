Хейлунд после победы в Суперкубке Италии: «Вот как выглядит правильное решение»
Форвард «Наполи» Расмус Хейлунд доволен тем, что летом перешел из «Манчестер Юнайтед» в неаполитанский клуб на правах аренды.
Датчанин сообщил об этом после победы «Наполи» в финале Суперкубка Италии над «Болоньей» (2:0).
«Вот как выглядит правильное решение», – написал Хейлунд, сопроводив пост своим фото с трофеем.
В 11 матчах сезона Серии А на счету нападающего 4 гола и 2 ассиста.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: инстаграм Расмуса Хейлунда
