Хейлунд после победы в Суперкубке Италии: «Вот как выглядит правильное решение»

Форвард «Наполи» Расмус Хейлунд доволен тем, что летом перешел из «Манчестер Юнайтед » в неаполитанский клуб на правах аренды.

Датчанин сообщил об этом после победы «Наполи » в финале Суперкубка Италии над «Болоньей» (2:0).

«Вот как выглядит правильное решение», – написал Хейлунд, сопроводив пост своим фото с трофеем.

В 11 матчах сезона Серии А на счету нападающего 4 гола и 2 ассиста.