Эстония ввела санкции против Михаила Дегтярева

Эстония ввела санкции против Михаил Дегтярева , который возглавляет Министерство спорта и Олимпийский комитет России (ОКР) .

Об этом сообщил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

По словам Цахкны, решение принято в качестве ответа на исключение Дегтярева из санкционных списков Евросоюза, что ранее произошло по инициативе Венгрии.

Глава эстонского МИД также призвал приостановить право голоса Венгрии в ЕС.