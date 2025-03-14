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Эстония ввела санкции против Михаила Дегтярева

Эстония ввела санкции против Михаил Дегтярева, который возглавляет Министерство спорта и Олимпийский комитет России (ОКР) .

Об этом сообщил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

По словам Цахкны, решение принято в качестве ответа на исключение Дегтярева из санкционных списков Евросоюза, что ранее произошло по инициативе Венгрии.

Глава эстонского МИД также призвал приостановить право голоса Венгрии в ЕС.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ERR
logoМихаил Дегтярев
ОКР
Политика
Министерство спорта России
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