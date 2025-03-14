Эстония ввела санкции против Михаила Дегтярева
Эстония ввела санкции против Михаил Дегтярева, который возглавляет Министерство спорта и Олимпийский комитет России (ОКР) .
Об этом сообщил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.
По словам Цахкны, решение принято в качестве ответа на исключение Дегтярева из санкционных списков Евросоюза, что ранее произошло по инициативе Венгрии.
Глава эстонского МИД также призвал приостановить право голоса Венгрии в ЕС.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ERR
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