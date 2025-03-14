НБА. «Мемфис» сыграет с «Кливлендом», «Денвер» примет «Лейкерс» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут десять матчей.

«Мемфис » постарается не дать «Кливленду » одержать рекордную 16-ю победу подряд. «Денвер » и «Лейкерс » встретятся в матче принципиальных соперников по плей-офф последних лет. НБА Регулярный чемпионат ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.