  • Тикнизян о Ромашкиной: «Настаивал, чтобы жена не приезжала в Белград, занималась тем, чему посвятила жизнь. Но мне очень повезло – ей комфортно там, где я»
Тикнизян о Ромашкиной: «Настаивал, чтобы жена не приезжала в Белград, занималась тем, чему посвятила жизнь. Но мне очень повезло – ей комфортно там, где я»

Наир Тикнизян: настаивал, чтобы жена осталась в Москве, но ей комфортно со мной.

Защитник «Црвены Звезды» Наир Тикнизян заявил, что жена не может повлиять на решение о его трансферах. Супруга футболиста Яна Ромашкина работает ведущей на канале «Матч ТВ».

– Вот приходит Яна и говорит: «Наир, я хочу на «Матч ТВ» работать, мне нравится жить в Москве или в Питере. Я хочу остаться, давай переходи в «Зенит». Твои действия?

– Давай так: в семье Наира Тикнязяна подобных вещей никогда не случится. Я на самом деле настаивал на том, чтобы она осталась и не приезжала в Белград, чтобы она продолжала то, чем она занимается всю жизнь, чему посвятила всю свою жизнь. Но на то она и моя жена. Она сказала: «Я буду с тобой везде, где бы ты ни был». Воронеж, Уфа, Белград, дай бог, не знаю, Лиссабон условный или опять же что-то пониже.

Моя жена – это тот человек, который меня поддерживает. После неудачного матча или плохой тренировки она может со мной сидеть вот за тем столом часами и обсуждать какие-то футбольные вещи. То есть мне в этом плане очень сильно повезло. Такого никогда не будет, чтобы моя жена пришла ко мне и сказала: «Вот мне здесь некомфортно, я хочу поехать туда». Ей комфортно там, где я, соответственно, мне – наоборот, – сказал Тикнизян в интервью Нобелю Арустамяну.

Наир Тикнизян: «Зенит» предлагал 11,5 млн рублей в месяц, я попросил 13 – хотел посмотреть, вступят ли в переговоры. Было важно понимать, рассчитывают на меня или берут как «дыркозатыкателя»

