Дмитрий Губерниев: «Теперь Дегтяреву будет легче договариваться о восстановлении российского спорта в правах»

Дмитрий Губерниев позитивно оценил перспективы восстановления российского спорта.

Ранее появилась информация о том, что Евросоюз исключил министра спорта и главу Олимпийского комитета России (ОКР) Михаила Дегтярева из санкционных списков.

«Это прекрасное решение Евросоюза! Спасибо, я так понимаю, венграм за помощь. Это решение назревало. Теперь Михаилу Дегтяреву будет легче договариваться о восстановлении российского спорта в правах, снятии ограничений с наших спортсменов.

Поздравляю Михаила Владимировича! Это решение говорит о том, что с Дегтяревым будут вести диалог, теперь делать это будет значительно легче», – сказал спортивный комментатор Губерниев .

Губерниев теперь советник министра спорта. Мы спросили у него, что это означает