Дмитрий Губерниев: «Теперь Дегтяреву будет легче договариваться о восстановлении российского спорта в правах»
Дмитрий Губерниев позитивно оценил перспективы восстановления российского спорта.
Ранее появилась информация о том, что Евросоюз исключил министра спорта и главу Олимпийского комитета России (ОКР) Михаила Дегтярева из санкционных списков.
«Это прекрасное решение Евросоюза! Спасибо, я так понимаю, венграм за помощь. Это решение назревало. Теперь Михаилу Дегтяреву будет легче договариваться о восстановлении российского спорта в правах, снятии ограничений с наших спортсменов.
Поздравляю Михаила Владимировича! Это решение говорит о том, что с Дегтяревым будут вести диалог, теперь делать это будет значительно легче», – сказал спортивный комментатор Губерниев.
Губерниев теперь советник министра спорта. Мы спросили у него, что это означает
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «ВсеПроСпорт»
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