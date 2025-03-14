  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • Дмитрий Губерниев: «Теперь Дегтяреву будет легче договариваться о восстановлении российского спорта в правах»
1

Дмитрий Губерниев: «Теперь Дегтяреву будет легче договариваться о восстановлении российского спорта в правах»

Дмитрий Губерниев позитивно оценил перспективы восстановления российского спорта.

Ранее появилась информация о том, что Евросоюз исключил министра спорта и главу Олимпийского комитета России (ОКР) Михаила Дегтярева из санкционных списков.

«Это прекрасное решение Евросоюза! Спасибо, я так понимаю, венграм за помощь. Это решение назревало. Теперь Михаилу Дегтяреву будет легче договариваться о восстановлении российского спорта в правах, снятии ограничений с наших спортсменов.

Поздравляю Михаила Владимировича! Это решение говорит о том, что с Дегтяревым будут вести диалог, теперь делать это будет значительно легче», – сказал спортивный комментатор Губерниев.

Губерниев теперь советник министра спорта. Мы спросили у него, что это означает

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «ВсеПроСпорт»
ОКР
logoДмитрий Губерниев
logoМихаил Дегтярев
Министерство спорта России
Политика
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Материалы по теме
Дмитрий Васильев: «Снятие санкций с Дегтярева говорит о том, что Европа готова начать диалог по возвращению российского спорта»
5сегодня, 14:18
Дегтярев о снятии санкций: «Моя политическая позиция не изменилась. Считаю, что все ограничения против России, ее граждан и компаний незаконны»
69сегодня, 13:09
Депутат Свищев: «Томас Бах оставил неоднозначный след. Начал за здравие, а кончил за упокой»
827 февраля, 09:50
Главные новости
Первенство России среди юниоров. Коновалов и Якуничева выиграли масс-старты, Кульгускин и Айгильдина – 2-е
41 минуту назад
Дмитрий Васильев: «Снятие санкций с Дегтярева говорит о том, что Европа готова начать диалог по возвращению российского спорта»
5сегодня, 14:18
Йоханнес Бо снялся с этапа Кубка мира в Поклюке. В общем зачете он отстает от Лагрейда на 39 очков
25сегодня, 13:58
Кубок IBU. Гальмас Полен выиграла спринт, Бене – 2-я, Боте – 3-я
сегодня, 13:15
Чемпионат России по биатлону. Сингл-микст. Серохвостов и Дюжева, Антон и Динара Смольские, Бажин и Дербушева, Стрельцов и Резцова пробегут гонку
6сегодня, 13:10
CAS пожизненно запретил экс-главе IBU Бессебергу занимать спортивные должности
27сегодня, 12:14
Виктор Майгуров: «Изменения в мировой политике будут влиять на то, чтобы поменялась ситуация с нашим участием в международных стартах»
сегодня, 09:58
Кубок IBU. Ботн выиграл спринт, Аспенес – 2-й, Реес – 3-й
5сегодня, 09:57
Расписание восьмого этапа Кубка мира по биатлону в Поклюке
4сегодня, 06:05
Расписание трансляций чемпионата России по биатлону в Тюмени и Увате
8сегодня, 06:05
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок IBU. Сингл-микст. Аспенес и Рандбю побегут за Норвегию, Фрацшер и Вайдель – за Германию, Гиро-Пуайо и Жилонн Гигонна – за Францию
9 минут назад
Кубок IBU. Смешанная эстафета. Арнеклейв и Баккен выступят за Норвегию, Реес и Кайзер – за Германию, Боте и Леве – за Францию, Пасслер и Романин – за Италию
18 минут назад
Расписание восьмого этапа Кубка IBU в Отепя
сегодня, 06:00
Первенство России среди юниоров. Команды Метели и Коновалова победили в эстафетах
вчера, 18:07
Кубок наций. Франция продолжает лидировать, Норвегия – 2-я, Швеция – 3-я
4вчера, 16:39
Кубок наций (жен). Франция продолжает лидировать, Германия – 2-я, Швеция – 3-я, Норвегия – 4-я
7вчера, 12:40
Календарь Кубка IBU по биатлону сезона-2024/25
610 марта, 06:20
Кубок России. Зачет масс-стартов. Бабиков победил, Колотов – 2-й, Бектуганов – 3-й
29 марта, 11:04
Кубок России. Зачет масс-стартов. Казакевич выиграла, Дербушева – 2-я, Резцова – 3-я
9 марта, 10:08
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Жанмонно лидирует, Симон – 2-я, Пройс – 3-я
8 марта, 17:59