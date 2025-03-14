Семак про РПЛ: «Уровень футболистов падает. Малкома и Клаудиньо нет. Нормально, что разница между клубами не ощущается»
Сергей Семак считает, что уровень футболистов в России падает.
«В чемпионате России все команды выровнялись? Отрыв лидера никогда не был большим за исключением одного года. Ни в прошлом, ни в позапрошлом сезонах такого не было. «Краснодар», «Динамо», «Локомотив», «Спартак» всегда шли вровень до 25-го тура, не было никакого отрыва.
То, что команды выровнялись, – абсолютно правильно, потому что сейчас другие игроки: Малкома нет, Клаудиньо – тоже. Конечно, уровень футболистов падает. Естественно, разница между тем или иным клубом не ощущается – это нормально», – сказал тренер «Зенита».
Опубликовано: Sports
Источник: «РБ Спорт»
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