  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Владимир Плющев: «В СССР за хоккеем следила огромная страна, сейчас КХЛ – затычка между футбольными матчами на ТВ. Надо мечтать о возвращении нашего спорта в советские времена»
8

Владимир Плющев: «В СССР за хоккеем следила огромная страна, сейчас КХЛ – затычка между футбольными матчами на ТВ. Надо мечтать о возвращении нашего спорта в советские времена»

Владимир Плющев считает, что в СССР хоккей был более популярным, чем сейчас.

– Объективную оценку [КХЛ] получим, когда вернемся на мировую арену. И, подозреваю, увидим, что поезд ушел.

Но оценку дает и турнирная таблица, в которой семь команд, по сути, статисты. Сравните с европейскими чемпионатами и той же НХЛ, где конкурс за места в плей-офф – высочайший..

– Кто виноват и что делать?

– Иногда впадаешь в состояние шока, когда читаешь в нашей прессе выступления «реформаторов», которые на самом деле просто дилетанты. Один экс-судья, размышляя о потолке зарплат, договорился до того, что начал пугать возвращением нашего хоккея в советские времена.

Послушайте, этим не надо пугать – об этом надо мечтать! В СССР за хоккеем следила огромная страна, наш вид спорта был ее гордостью, наша школа лидировала в мире.

А сегодня наш хоккей постепенно становится пасынком. Включите ТВ – там все лучшие места заняты российским футболом. В отличие от тех же советских времен хоккей находится на наших экранах лишь на вторых ролях, как затычка  между футбольными матчами. 

Не думаю, что телевизионщики делают это случайно, виной всему – рейтинги. Задумайтесь – если вы не дилетанты! – сказал бывший тренер сборной России Владимир Плющев.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Russia-hockey
logoсборная СССР
чемпионат СССР
logoВладимир Плющев
logoКХЛ
телевидение
logoСборная России по хоккею с шайбой
болельщики
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
«Ак Барс» поздравил Билялетдинова с 70-летием: «Талант Зинэтулы Хайдяровича помог раскрыть многих звезд и подарить болельщикам незабываемые эмоции. Желаем крепкого здоровья и бодрости духа»
18вчера, 08:04
«Не прощаю, когда делают подлости». Правила жизни Зинэтулы Билялетдинова
43вчера, 07:15
Три года нашего спорта в изоляции. Большой обзор Спортса’‘
2048 марта, 06:40
Главные новости
КХЛ. «Авангард» против «Трактора», «Локомотив» сыграет с «Нефтехимиком», СКА примет «Сочи»
335 минут назад
Макдэвид набрал 60 ассистов в 9-м подряд сезоне – рекорд НХЛ в XXI веке. У Гретцки было 13 чемпионатов кряду с 60+ передачами
443 минуты назад
Фетисов о гонке Овечкина за Гретцки: «Шансы побить рекорд в этом сезоне есть. Сегодня Саше осталось забить девять, через матч уже может быть шесть»
3сегодня, 08:10
Илья Воробьев о трусливых игроках: «Откровенных бздунов я не встречал. Им в хоккее не выжить, команда таких отторгает»
11сегодня, 07:58
Хуснутдинов – 1-й форвард из России с 2007 года с голом за «Бостон». В истории клуба – 7-й, догнал Жамнова и Назарова по общему числу
17сегодня, 07:45
Карбери о том, что Овечкин не бросал в створ в матче с «Лос-Анджелесом»: «В большинстве он вряд ли хоть раз коснулся шайбы. У «Вашингтона» были проблемы со входом в зону»
2сегодня, 07:30
Маскот «Сибири» Злой Снеговик сыграл в Доту во время матча с «Амуром»
1сегодня, 07:25Игры
Главный тренер «Трактора» Гру пропустит матч с «Авангардом» из-за болезни. Рише будет руководить командой со скамейки
20сегодня, 06:30
Михеев забросил 15-ю шайбу в сезоне в матче с «Сан-Хосе». У него 5+2 в последних 8 играх
4сегодня, 05:58Видео
Овечкин против «Кингс»: 2-й подряд матч без голов, 0 бросков в створ, 1 мимо и 2 потери за 18:37 при 8:41 в большинстве
2сегодня, 05:45
Ко всем новостям
Последние новости
Третьяк о важности развития студенческого хоккея: «Даем возможность тренировать характер, волю к победе, умение работать в команде – качества, необходимые всем россиянам»
6 минут назад
Байрамян о том, с кем Овечкина можно сравнить в российском футболе: «Это Дзюба – лучший бомбардир»
631 минуту назад
Гавриков набрал очки в 3 матчах подряд. У защитника «Лос-Анджелеса» 4+20 и «плюс 14» в 64 играх
сегодня, 08:23
Чинахов пропустил матч с «Вегасом» по решению тренера «Коламбуса». У него не было очков в 4 играх после травмы при «минус 6» по полезности
сегодня, 07:20
Батерсон с 2+1, Хилл и Кюмпер с шатаутами – звезды дня в НХЛ
сегодня, 07:10
Мухамадуллин в матче с «Чикаго»: передача, 2 броска, 2 блока, 6 потерь и «минус 1» за 22:11. У защитника «Сан-Хосе» 1+7 в 23 играх в сезоне
3сегодня, 06:55
«Тампа» проиграла 3 матча подряд. Кучеров пропустил игру с «Филадельфией» из-за болезни
1сегодня, 06:40
Георгиев отразил 24 из 26 бросков «Чикаго». Победа – 5-я в 22 матчах за «Сан-Хосе»
3сегодня, 06:22
«Питтсбург» впервые в 2025 году одержал 3 победы подряд. У вернувшегося из АХЛ вратаря Джерри 94,1% сэйвов на отрезке
5сегодня, 04:58
«Оттава» в 3-й раз в сезоне выиграла 5 матчей подряд. Клуб идет на 1-м месте в зоне wild card на Востоке, отрыв – 5 очков
2сегодня, 04:22