Владимир Плющев: «В СССР за хоккеем следила огромная страна, сейчас КХЛ – затычка между футбольными матчами на ТВ. Надо мечтать о возвращении нашего спорта в советские времена»

Владимир Плющев считает, что в СССР хоккей был более популярным, чем сейчас.

– Объективную оценку [КХЛ] получим, когда вернемся на мировую арену. И, подозреваю, увидим, что поезд ушел.

Но оценку дает и турнирная таблица, в которой семь команд, по сути, статисты. Сравните с европейскими чемпионатами и той же НХЛ, где конкурс за места в плей-офф – высочайший..

– Кто виноват и что делать?

– Иногда впадаешь в состояние шока, когда читаешь в нашей прессе выступления «реформаторов», которые на самом деле просто дилетанты. Один экс-судья, размышляя о потолке зарплат, договорился до того, что начал пугать возвращением нашего хоккея в советские времена.

Послушайте, этим не надо пугать – об этом надо мечтать! В СССР за хоккеем следила огромная страна, наш вид спорта был ее гордостью, наша школа лидировала в мире.

А сегодня наш хоккей постепенно становится пасынком. Включите ТВ – там все лучшие места заняты российским футболом. В отличие от тех же советских времен хоккей находится на наших экранах лишь на вторых ролях, как затычка между футбольными матчами.

Не думаю, что телевизионщики делают это случайно, виной всему – рейтинги. Задумайтесь – если вы не дилетанты! – сказал бывший тренер сборной России Владимир Плющев.