Тренер «Болоньи» про 0:2 в финале Суперкубка: «Отдали все силы, но не смогли прыгнуть выше головы до уровня «Наполи»

Тренер «Болоньи» про 0:2: не смогли прыгнуть выше головы до уровня «Наполи».

Тренер «Болоньи» Винченцо Итальяно оценил поражение от «Наполи» (0:2) в финале Суперкубка Италии.

«Мы старались сделать все возможное против команды, которая превзошла наши ожидания, а Нерес провел потрясающий матч. У Фергюсона был шанс отыграться, но как только счет стал 0:2, все было кончено.

«Наполи» показал превосходную игру, мы отдали все силы, но не смогли прыгнуть выше головы до уровня соперника. Жаль, но именно такие матчи помогают команде расти», – сказал Итальяно.