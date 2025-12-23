  • Спортс
  • Конте о 2:0 с «Болоньей» в финале Суперкубка: «Приятно отметить Рождество трофеем. «Наполи» провел отличную игру во всех отношениях, но мог быть намного эффективнее»
Конте о 2:0 с «Болоньей» в финале Суперкубка: «Приятно отметить Рождество трофеем. «Наполи» провел отличную игру во всех отношениях, но мог быть намного эффективнее»

Конте о победе «Наполи» в Суперкубке Италии: приятно отметить Рождество трофеем.

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте прокомментировал победу над «Болоньей» в финале Суперкубка Италии (2:0).

«Поздравляю игроков с безупречно проведенным турниром. Мы хотели преподнести этот трофей себе и нашим болельщикам в качестве подарка и пожелать им счастливого Рождества. Приятно отметить этот праздник с трофеем. Мы выиграли скудетто, а теперь еще и Суперкубок у нескольких очень сильных команд.

Не будем забывать, что два года назад «Наполи» проиграл в финале Суперкубка «Интеру». Мы прекрасно знаем, что в футболе значение имеет победитель. Никто не заглядывает в список трофеев, чтобы узнать, вышел ли ты в финал, и это говорит тот, кто много проигрывал в качестве игрока. Я серебряный призер чемпионата мира, чемпионата Европы, я проиграл множество финалов. Это больно, ведь ты знаешь, что прошел отличный путь, но не хватает вишенки на торте. Я хочу отметить работу «Болоньи» и особенно Винченцо Итальяно.

В прошлом году мы выиграли чемпионат с очень небольшим составом. В этом году у нас появилось много новых игроков, но мы еще не готовы лидировать. Мы стремимся попасть в Лигу чемпионов и знаем, что это будет очень сложно. Мы знаем, что упорным трудом можно добиться многого.

Если посмотреть на созданные нами моменты, то мы могли бы быть намного эффективнее. Мы провели отличную игру во многих отношениях. Гол Нереса стал чемпионским подвигом. Мы тщательно изучили все ситуации, которые могли создать проблемы для «Болоньи».

Думаю, наша работа заключается в расширении познаний игроков. Я активно работаю над этим аспектом и считаю, что каждый игрок, с которым я работал, совершенствовался в техническом и психологическом план», – сказал Конте.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио
