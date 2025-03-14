Роналду забил 19-й гол в лиге Саудовской Аравии и опережает Амдаллу на два гола, Бензема и Тоуни – на три

Криштиану Роналду упрочил лидерство в гонке бомбардиров в лиге Саудовской Аравии.

40-летний форвард «Аль-Насра » и сборной Португалии на 4-й минуте открыл счет в матче 25-го тура против «Аль-Холуда» (1:0, первый тайм).

Это 19-й гол Роналду в 24 матчах чемпионата Саудовской Аравии-2024/25.

Криштиану лидирует в гонке бомбардиров, опережая Абдерразака Амдаллу («Аль-Шабаб») на два мяча, Карима Бензема («Аль-Иттихад »), Маркоса Леонардо («Аль-Хилаль») и Айвена Тоуни («Аль-Ахли») – на три.

Подробная статистика выступлений португальца, забившего в трех матчах подряд с учетом азиатской Лиги чемпионов, доступна здесь .