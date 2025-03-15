Мирра Андреева сыграет с Соболенко в финале в Индиан-Уэллс. Россиянка проиграла ей оба матча в 2025-м

Мирра Андреева и Арина Соболенко разыграют титул в Индиан-Уэллс.

Это будет их шестая встреча. Соболенко ведет 4:1, и она выиграла оба матча в 2025-м – в полуфинале в Брисбене и 1/8 финала на Australian Open.

Андреева обыграла Соболенко в четвертьфинале «Ролан Гаррос»-2024, но в остальных матчах брала не больше пяти геймов.

Мирра неудержима! Сняла корону со Швентек и вышла во второй финал тысячника подряд