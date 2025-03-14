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НХЛ. «Каролина» примет «Детройт», «Питтсбург» сыграет с «Нью-Джерси», «Айлендерс» против «Эдмонтона», «Виннипег» – «Даллас»

Сегодня пройдут очередные матчи регулярного чемпионата НХЛ.

«Каролина» примет «Детройт», «Питтсбург» сыграет с «Нью-Джерси», «Айлендерс» – против «Эдмонтона», «Вегас» – с «Баффало», «Виннипег» проведет матч с «Далласом», «Колорадо» выступит в гостях у «Калгари». 

НХЛ

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица НХЛ

Статистика НХЛ

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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