НХЛ. «Каролина» примет «Детройт», «Питтсбург» сыграет с «Нью-Джерси», «Айлендерс» против «Эдмонтона», «Виннипег» – «Даллас»

Сегодня пройдут очередные матчи регулярного чемпионата НХЛ.

«Каролина » примет «Детройт », «Питтсбург » сыграет с «Нью-Джерси», «Айлендерс» – против «Эдмонтона», «Вегас» – с «Баффало», «Виннипег» проведет матч с «Далласом», «Колорадо» выступит в гостях у «Калгари».

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ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матчей – московское.

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