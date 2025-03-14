Отчисления букмекеров предложили увеличить с 2% до 3% от выручки. Законопроект внесут на рассмотрение в Госдуму
В Госдуме предложили увеличить ставку целевых отчислений букмекеров на спорт.
По данным ТАСС, депутаты фракции «Справедливая Россия – За правду» внесут на рассмотрение Госдумы законопроект об увеличении отчислений букмекеров с 2% до 3% от их выручки.
«Руководитель партийной фракции в Госдуме Сергей Миронов предлагает с 2% до 3% увеличить ежеквартальные отчисления букмекерских компаний в спортивные федерации и профессиональные лиги. Законопроект по данному вопросу внесут на рассмотрение Госдумы», – говорится в сообщении партии.
«Увеличение процента целевых отчислений и повышение их минимального размера позволит компенсировать негативные последствия распространения азартных игр, уменьшить финансовый разрыв между доходами игорного бизнеса и его вкладом в общественно значимые сферы, а также усилить участие букмекерской индустрии в долгосрочном финансировании российского спорта и спортивной инфраструктуры», – говорится в пояснительной записке к документу.
На данный момент букмекеры платят отчисления по ставке 2% от выручки. В декабре 2024 года президент Владимир Путин поручил увеличить целевые отчисления с 2% до 2,5% к 2028 году.
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