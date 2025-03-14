Кубок Первого канала по фигурному катанию. Жеребьевка начнется в 18:00 по московскому времени
Спортсмены распределятся по трем командам, капитанами которых будут Алина Загитова, Анна Щербакова и Александра Трусова.
Соревнования пройдут 15-16 марта.
Кубок Первого канала по фигурному катанию
Челябинск
Жеребьевка
Начало – 18:00 по московскому времени, прямая трансляция – сайт Первого канала.
Команда красных (капитан – Алина Загитова)
Команда синих (капитан – Анна Щербакова)
Команда белых (капитан – Александра Трусова)
Состав участников
Мужчины: Владислав Дикиджи, Евгений Семененко, Марк Кондратюк, Петр Гуменник, Глеб Лутфуллин, Макар Игнатов, Даниил Самсонов, Дмитрий Алиев, Николай Угожаев, Николай Колесников, Лев Лазарев, Никита Сарновский.
Женщины: Аделия Петросян, Алина Горбачева, Анна Фролова, Дарья Садкова, Софья Муравьева, Ксения Гущина, Софья Акатьева, Вероника Яметова, Ксения Синицына, Елизавета Андреева, Алиса Двоеглазова, Елена Костылева.
Танцы на льду: Василиса Кагановская – Максим Некрасов, Елизавета Пасечник – Дарио Чиризано, Екатерина Миронова – Евгений Устенко.
Пары: Александра Бойкова – Дмитрий Козловский, Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев, Наталья Хабибуллина – Илья Княжук.
Расписание Кубка Первого канала по фигурному катанию в Челябинске
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