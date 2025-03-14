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Кубок Первого канала по фигурному катанию. Жеребьевка начнется в 18:00 по московскому времени

14 марта пройдет жеребьевка Кубка Первого канала по фигурному катанию.

Спортсмены распределятся по трем командам, капитанами которых будут Алина Загитова, Анна Щербакова и Александра Трусова.

Соревнования пройдут 15-16 марта.

Кубок Первого канала по фигурному катанию

Челябинск

Жеребьевка

Начало – 18:00 по московскому времени, прямая трансляция – сайт Первого канала.

Команда красных (капитан – Алина Загитова)

Команда синих (капитан – Анна Щербакова)

Команда белых (капитан – Александра Трусова)

Состав участников

Мужчины: Владислав Дикиджи, Евгений Семененко, Марк Кондратюк, Петр Гуменник, Глеб Лутфуллин, Макар Игнатов, Даниил Самсонов, Дмитрий Алиев, Николай Угожаев, Николай Колесников, Лев Лазарев, Никита Сарновский.

Женщины: Аделия Петросян, Алина Горбачева, Анна Фролова, Дарья Садкова, Софья Муравьева, Ксения Гущина, Софья Акатьева, Вероника Яметова, Ксения Синицына, Елизавета Андреева, Алиса Двоеглазова, Елена Костылева.

Танцы на льду: Василиса Кагановская – Максим Некрасов, Елизавета Пасечник – Дарио Чиризано, Екатерина Миронова – Евгений Устенко.

Пары: Александра Бойкова – Дмитрий Козловский, Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев, Наталья Хабибуллина – Илья Княжук.

Расписание Кубка Первого канала по фигурному катанию в Челябинске

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
пары
logoсборная России
женское катание
logoАнна Щербакова
logoАлександра Игнатова (Трусова)
logoКубок Первого канала по фигурному катанию
танцы на льду
logoАлина Загитова
мужское катание
logoСофья Акатьева
logoДарио Чиризано
Никита Сарновский
logoГлеб Лутфуллин
logoПетр Гуменник
logoЕлизавета Пасечник
logoМакар Игнатов
logoДмитрий Алиев
Анна Фролова
Николай Угожаев
logoИлья Княжук
logoЕвгений Семененко
Ксения Гущина
logoАлександра Бойкова
logoМаксим Некрасов
logoАлиса Двоеглазова
logoНиколай Колесников
logoДмитрий Козловский
logoМарк Кондратюк
Екатерина Миронова
Елена Костылева
logoВасилиса Кагановская
Евгений Устенко
Лев Лазарев
logoАделия Петросян
logoКсения Синицына
logoНаталья Хабибуллина
Алина Горбачева
Дарья Садкова
logoДаниил Самсонов
logoАнастасия Мухортова
logoВладислав Дикиджи
Елизавета Андреева
logoСофья Муравьева
Вероника Яметова
logoДмитрий Евгеньев
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