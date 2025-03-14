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  • Ротенберг о Петербурге на 4-м месте в рейтинге хоккейных городов России: «Давайте обратимся в Спортс’’. Они должны сообщить критерии, тогда сможем обсудить»
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Ротенберг о Петербурге на 4-м месте в рейтинге хоккейных городов России: «Давайте обратимся в Спортс’’. Они должны сообщить критерии, тогда сможем обсудить»

Роман Ротенберг высказался о рейтинге самых хоккейных городов России от Спортса’’.

Ранее Спортс’’ составил рейтинг хоккейных городов России. Магнитогорск занял 1-е место, Челябинск – 2-е, Омск – 3-е, Петербург – 4-е, Москва – 9-е.

– Вчера вышел рейтинг самых хоккейных городов России. На 1-м месте Магнитогорск, Петербург – на 4-м месте. Что вы об этом думаете?

– А кто составлял рейтинг?

– Спортс’’.

– А какие критерии этого рейтинга? Давайте все вместе обратимся в Спортс’’. Они должны нам сообщить критерии. И тогда мы сможем этот вопрос обсудить.

Я не смогу прокомментировать этот вопрос. Я не знаю критериев, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Самый хоккейный город России. Уникальное исследование Спортса’’

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: группа СКА во «Вконтакте»
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